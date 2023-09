»Bedauerliche Nachrichten« in den nächsten Tagen hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, laut einem Bildbericht vor Parteimitgliedern angekündigt. Eine ganze Reihe von Kollegen würden zumindest zeitweise dort erst mal nicht mehr arbeiten können. In Zwickau steht möglicherweise das Volkswagenwerk auf der Kippe. Dort drohe in jetzt ein massiver Stellenabbau, wie gestern Abend Kretschmer bei einer CDU D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...