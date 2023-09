Die Lufthansa wird voll vom Pratt & Whitney Skandal erwischt. Die Mängel an den Triebwerken zwingen die Airline zu Stilllegungen von zahlreichen Flugzeugen. BP ändert den Kurs. Überraschend trennt man sich von CEO Bernard Looney, der für einen Net Zero Ansatz stand, mit einer sehr vagen Begründung. Birkenstock goes public. Der deutsche Sandalen-Hersteller hat einen offiziellen Antrag auf ein Listing in New York gestellt.Asien sieht am Mittwochmorgen rot. Nicht eine Benchmark in der Region liegt im Plus, wobei die Verluste sich vor allem auf den ...

