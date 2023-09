Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD ist wieder stärker geworden, nachdem die Aktie über Tage einfach so vor sich hindümpelte. Am Dienstag ging es um fast 3 % nach oben. Der Überblick: BYD hat damit eine neue Stufe im möglichen Aufwärtstrend erreicht. Damit hätten die wenigsten Analysten wohl so schnell gerechnet. Über Tage war BYD an der 30-Euro-Marke jeweils hängen geblieben. Gleichwohl hatten die Chinesen mit guten bis sehr guten Zahlen ...

