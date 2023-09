EQS-News: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Zwischenbericht

Smartbroker Holding AG präsentiert Zahlen für das erste Halbjahr 2023: Investitionsphase gezielt vorangetrieben



13.09.2023 / 08:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Smartbroker Holding AG präsentiert Zahlen für das erste Halbjahr 2023: Investitionsphase gezielt vorangetrieben

Umsatz lag im ersten Halbjahr bei insgesamt € 23,4 Mio.

EBITDA für die Gruppe betrug € 1,7 Mio.

Investitionen gezielt vorangetrieben: SMARTBROKER+ erfolgreich gestartet

Betreutes Kundenvermögen im Brokerage stieg auf mehr als € 10 Mrd. Berlin, 13. September 2023 Die Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609, FSE: SB1), einer der führenden deutschen Online-Broker nach betreutem Kundenvermögen und der größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum, hat heute seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Demnach erzielte die Gruppe bis zum 30. Juni Umsatzerlöse in Höhe von € 23,4 Mio., was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. Dabei entfielen rund € 9 Mio. auf das Transaktionsgeschäft und rund € 15 Mio. auf das Mediengeschäft. Die angespannte gesamtwirtschaftliche Lage hatte dabei einen direkten Einfluss auf das Geschehen an den Kapitalmärkten - so sind z.B. die Kassaumsätze an den wichtigsten deutschen Börsenplätzen im ersten Halbjahr 2023 um rund 30 % zurückgegangen. [1] Das operative EBITDA betrug im ersten Halbjahr 2023 € 1,7 Mio., was neben dem schwachen Börsenumfeld in erster Linie den erhöhten Investitionen im Bereich Transaktion geschuldet ist. Im ersten Halbjahr 2022 lag das EBITDA nach Kundengewinnungskosten bei € 4,6 Mio. Entsprechend dieser Entwicklungen passte die Gesellschaft vergangene Woche die Guidance für das Gesamtjahr 2023 an und erwartet nunmehr einen Umsatz auf Gruppenebene zwischen € 46 Mio. und € 51 Mio. sowie ein konsolidiertes EBITDA nach Kundengewinnungskosten zwischen € -1 Mio. und € 1 Mio. Voller Fokus auf die Markteinführung von SMARTBROKER+ Das Management hatte sich im vergangenen Jahr entschieden, den Fokus für 2023 auf die Markteinführung von SMARTBROKER+ zu legen - dem bislang größten Projekt in der 25-jährigen Unternehmensgeschichte. Die Produktentwicklung des von Grund auf überarbeiteten und modernisierten Brokers wurde durch umfangreiche Investitionen begleitet, gleichzeitig wurden die Ausgaben für die Neukundengewinnung auf ein Minimum reduziert. Aufgrund der komplexen und zeitintensiven Vorbereitungen für den Relaunch des eigenen Brokers konnte das Transaktionsgeschäft nicht im gewohnten Umfang zum Umsatz beitragen. Obwohl die Marketing-Aktivitäten annähernd auf null gesenkt wurden, konnte die Anzahl der betreuten Wertpapierdepots leicht auf 272 Tsd. gesteigert werden. Die Höhe des betreuten Vermögens stieg im gleichen Zeitraum von € 8,6 Mrd. auf mehr als € 10,1 Mrd. an. [2] Die Investitionsphase wurde gezielt vorangetrieben und SMARTBROKER+ ist derzeit in der ersten Ausbaustufe am Markt verfügbar. Detaillierte Informationen zum Produkt finden sich unter smartbrokerplus.de und in der Pressemitteilung vom 30. August 2023 zum Produktstart. Im Oktober 2023 findet der Umzug der Smartbroker-Bestandskunden, die ein neues Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und dem Umzug zustimmen, auf die neue Plattform statt. Anschließend soll die Neukundengewinnung wieder verstärkt werden. Modernisierungen der Börsenportale schreitet voran Die immer noch anspruchsvolle Situation an den Aktienmärkten und die gesamtwirtschaftliche Lage haben im Mediengeschäft zu einer reduzierten Anzahl an Seitenaufrufen geführt. Die Zahlen für alle Portale der Smartbroker-Gruppe sanken von ca. 1,5 Mrd. Seitenaufrufen im ersten Halbjahr 2022 auf rund 1,1 Mrd. im ersten Halbjahr 2023. Die Zurückhaltung der Anlegerinnen und Anleger wirkte sich auch auf die Werbeeinnahmen aus. Um auch künftig weiterhin ein attraktives Angebot für User und Werbekunden anbieten zu können, wurden Apps und Webseiten in den vergangenen Monaten modernisiert. So wurde beispielsweise die Marke wallstreetONLINE optisch deutlich überarbeitet, außerdem wurde spürbar in den Ausbau der Social-Media-Kanäle von wallstreetONLINE investiert. André Kolbinger, Gründer und CEO der Smartbroker Holding AG, zu den heute vorgestellten Halbjahreszahlen: "2023 ist ein entscheidendes Brückenjahr, das vor allem von Investitionen in unsere neuen Trading-Plattform und die Modernisierung unserer Medienangebote geprägt ist. SMARTBROKER+ wird ab 2024 erstmals ganzjährig zum Umsatz beitragen. Außerdem haben wir auch im Mediengeschäft eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um die Einnahmen zu erhöhen und zu diversifizieren. Wir verfolgen für das zweite Halbjahr eine klare Kostenkontrolle, um die geplanten Ziele für 2023 zu erreichen, und sind zuversichtlich, dass wir mit den überarbeiteten Angeboten unsere Marktpositionen in beiden Bereichen - Transaktion und Medien - bald deutlich ausbauen können." Vertragsverlängerung für André Kolbinger und Oliver Haugk Der Aufsichtsrat der Smartbroker Holding AG hat beschlossen, den Vertrag von André Kolbinger in seiner Rolle als CEO bis Ende 2027 zu verlängern. Gleichzeitig wurde auch der Vertrag von Oliver Haugk, seit 2017 Teil des Vorstands, bis 2026 verlängert. Neben seiner Funktion als Chief Product Officer fungiert er nun auch als Co-CEO.

Über die Smartbroker-Gruppe: Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem SMARTBROKER+ - einen Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. [1] Handelsumsatz auf XETRA und Börse Frankfurt im H1 2023 im Vergleich zu H1 2022 (Quelle: Deutsche Börse) [2] Die Angaben zu Wertpapierdepots und betreutem Kundenvermögen beziehen sich auf die gesamte Smartbroker AG.



13.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com