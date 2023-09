SGL Carbon mit interessanten Seitwärtsrenditen

SGL Carbon SE (ISIN DE0007235301) befasst sich mit Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Materialien und Produkten aus Spezialgrafit und Carbonfasern und glas- und kohlestofffaserverstärkten Kunststoffen. Zum ersten Halbjahr konnte am 3.8.23 eine hauchdünne Umsatzsteigerung vermeldet werden, die aus einem starkem Geschäftsverlauf der Sparte Graphite Solutions aufgrund hoher Nachfrage der Halbleiterindustrie resultiert. Auch die Sparten Process Technology und Composite Solutions legten über Erwartung zu, allerdings brachen die Umsätze und Erträge bei Carbon Fibers aufgrund schwacher Nachfrage der Windindustrie ein, hier wird eine Besserung frühestens in 2024 erwartet. Konzernumsatz (560,5 Mio. Euro), EBITDA bereinigt (88 Mio. Euro) und EBITDA-Marge (15,7 Prozent) lagen in etwa auf dem Niveau des Vergleichszeitraums (H1-2022).

Discount-Strategie mit 12,6 Prozent Puffer (März)

Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SV7LZZ8 bietet beim Preis von 5,93 Euro und einem Cap von 6,50 Euro eine maximale Rendite von 0,57 Euro oder 18,2 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 15.3.23 unterhalb des Caps, erfolgt die Lieferung einer Aktie.

Einkommensstrategie mit 15,1 Prozent Kupon und 11,6 Prozent Puffer (Juni)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ5EXJ9 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 15,1 Prozent p.a., durch den Einstieg unter pari steigt die effektive Rendite auf 15,6 Prozent p.a., wenn die Aktie am 21.6.24 zumindest auf Höhe des Basispreises von 6 Euro schließt. Andernfalls erfolgt die Tilgung mit 166 Aktien (= 1.000 Euro / 6 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

Einkommensstrategie mit 10,9 Prozent Kupon und 26,3 Prozent Puffer (Juni)

Noch mehr Sicherheit gibt"s bei der Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ5EXH3. Anleger erhalten eine Effektivrendite von 11 Prozent (Kupon 10,9 Prozent p.a.). Sollte die Aktie unterhalb des Basispreises von 5 Euro schließen, dann erhalten Anleger 200 Aktien gemäß Bezugsverhältnis.

ZertifikateReport-Fazit: Als relativ schwankungsfreudige Aktie bietet SGL Carbon risikobewussten Anlegern hohe Seitwärtsrenditen bei komfortablen Puffern - das Sicherheitsbedürfnis sollte über die Wahl des Caps bzw. Basispreises entscheiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SGL Carbon-Aktien oder von Anlageprodukten auf SGL Carbon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de