Die Aktie von Morphosys steigt am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate mehr als vier Prozent auf 31,17 Euro. Grund sind gute Nachrichten aus den USA. Der Wirkstoff Tulmimetostat hat von der US-Zulassungsbehörde FDA den Fast-Track-Status zur Behandlung von Gebärmutterhalskrebs erhalten.Morphosys hat am späten Dienstagabend mitgeteilt, dass die FDA (Food and Drug Administration) für Tulmimetostat den Fast Track-Status für die Behandlung von Patientinnen mit fortgeschrittenem, rezidivierendem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...