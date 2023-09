Die Südzucker-Aktie (WKN: 729700) gab am Dienstag rund -5% auf 14,66 € nach und steht damit wieder nah dran, ein neues Jahrestief auszubilden. Doch was belastet die Aktie jetzt? Und wie kann es weitergehen? Südzucker vorgestellt Die Südzucker AG mit Sitz in Mannheim ist die Dachgesellschaft der Südzucker-Gruppe und zugleich die größte operative Gesellschaft im Firmenverbund. Zur Gruppe gehören die Segmente Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...