Großauftrag für PEEK-isolierte Hochleistungsdrähte im mittleren dreistelligen Mio.-EUR-Bereich

Neuer Produktionsstandort in den USA mit Investitionsvolumen von 30 Mio. EUR geplant

HPW baut Technologieführerschaft weiter aus und stärkt Positionierung am amerikanischen Markt

Erfahrener Automotive-Experte Jan Seumenicht verantwortet als Geschäftsführer den Aufbau des Standortes für den US-Markt

Linz, 13. September 2023 - Die HPW Metallwerk GmbH (HPW) treibt ihre internationale Expansion voran. Im Rahmen eines Großauftrags von einem namhaften Automobilhersteller wird HPW einen Produktionsstandort in den USA eröffnen. Für den global tätigen OEM wird HPW Hochleistungsdrähte mit PEEK-Isolierung für die E-Mobilität produzieren. Das Auftragsvolumen bewegt sich im mittleren dreistelligen Mio.-EUR-Bereich und wird im Projektzeitraum 2025 bis 2030 umsatzwirksam. Mit dem Großauftrag stärkt HPW seine Technologiekompetenz im Hightech-Bereich der Flach- und Performancedrähte für die stark wachsende E-Mobility-Branche. Das Investitionsvolumen für das US-amerikanische Werk beläuft sich auf 30 Mio. EUR. Mit dem Aufbau der Produktionskapazitäten soll im Jahr 2024 begonnen werden.

Durch den neuen Standort wird HPW seine internationale Positionierung in Amerika weiter ausbauen. Der amerikanische Automobilmarkt bietet vor allem im Bereich Elektrofahrzeuge attraktives Potenzial, auch aufgrund des positiven Investitionsklimas. Laut Marktstudien soll der Markt für Elektrofahrzeuge in Nordamerika jährlich um rund 19 % bis 2028 wachsen. Für den organisatorischen Aufbau am amerikanischen Standort hat HPW mit Jan Seumenicht einen erfahrenen Automotive Experten aus der Region als Geschäftsführer gewinnen können. In seiner mehr als 20-jährigen Karriere hat Jan Seumenicht bereits zahlreiche Unternehmensstandorte in Europa und Übersee aufgebaut. Zuletzt war er als General Plant Manager für den Lichtsystem-Spezialisten ZKW Mexico, Teil der LG Corporation, tätig. Weitere berufliche Stationen von Jan Seumenicht waren u.a. Brose in Mexico und der Automobilzulieferer Kostal. Er ist mexikanischer sowie deutscher Staatsbürger und lebt in Nord-Amerika.

Mit dem neuen Produktionsstandort in den USA sollen rd. 80 neue Arbeitsplätze im Produktionsbereich geschaffen werden. Auch an den österreichischen Standorten wird das Personal im Zuge des Großauftrags signifikant aufgestockt. Neben den bereits bestehenden Produktionsstandorten in Linz und Leonding wird HPW im kommenden Jahr eine weitere österreichische Niederlassung in Garsten im Landkreis Steyr eröffnen.

Dr. Ewald Koppensteiner, CEO von HPW: "Der jüngste Großauftrag ist ein Meilenstein für HPW und ermöglicht uns, international beschleunigt zu wachsen. Damit werden wir auch erstmals in der Unternehmensgeschichte von HPW einen Standort außerhalb Österreichs schaffen. Die Nähe zum renommierten Kunden ist dabei von großem Vorteil für uns. Wir freuen uns außerdem, dass wir mit unserem neuen Geschäftsführer Jan Seumenicht den idealen Experten für den amerikanischen Markt gewinnen konnten. Mit der internationalen Expansion sind wir für die Zukunft gerüstet."

Über HPW

HPW, high performance wires, ist ein Technologieunternehmen, das Schlüsselkomponenten für die globale Energiewende entwickelt und produziert. Die Hochleistungs-Flachdrähte von HPW werden überwiegend in der E-Mobility und im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Effizienz, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus und erhöhen so beispielsweise den Wirkungsgrad von Elektromotoren. HPW ist ein weltweit etablierter Partner für Kunden - darunter große globale OEMs sowie Tier-1-Zulieferer - in über 50 Ländern. Dabei verfügt HPW über die entsprechenden Kapazitäten, um die stetig steigende globale Nachfrage nach Hochleistungsdrähten zu bedienen. Auf Basis patentierter Technologie und stetiger Innovation erreicht HPW fortwährend weitere Performancevorteile und erschließt zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für seine Produkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Linz, Österreich.

http://www.hpwires.com

Pressekontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Ralf Droz

Tel.: +49 (0)69-905505-54

E-Mail: HPW@edicto.de

