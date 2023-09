Sind damit in den USA alle Lithiumfragen geklärt? In einem Vulkankrater im Grenzbereich der Bundesstaaten Oregon und Nevada lagern offensichtlich Tonsteine mit einem Lithiumgehalt von 20-40 Mio. t. zu diesem Ergebnis kommt eine in der Fachzeitschrift "Science Advances" veröffentlichte Studie. Zum Vergleich: Bislang gelten die landesweiten Reserven Boliviens als größtes nationales Vorkommen.

