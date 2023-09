Baierbrunn (ots) -Ob Kekse, Nudeln, Joghurt, Eis oder Fertiggerichte: High-Protein-Produkte werben mit einem sehr hohen Eiweißgehalt. Das soll helfen, Gewicht zu verlieren und Muskeln aufzubauen. Oft sind die Lebensmittel bis zu dreimal teurer als herkömmliche Produkte. Aber brauchen wir überhaupt eine derartige Extra-Portion Eiweiß? Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" erklärt, wie gerade auch Personen mit Diabetes ihren Eiweißbedarf auf andere Weise decken können.Eiweiß lässt Insulinspiegel kaum steigenNotwendig sind Proteinprodukte aus Sicht von Jana Fischer, Referentin in der Abteilung Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale Hamburg, nicht: "Die Proteinversorgung in Deutschland ist gut." Eine eiweißreiche Ernährung könnte aber gerade für Menschen mit Diabetes vorteilhaft sein, sagen Experten. Denn Eiweiß wirkt sich nur wenig auf den Blutzuckerspiegel aus und lässt daher auch den Insulinspiegel kaum steigen. Eiweiß macht außerdem am längsten satt.Leider gibt es keine guten Studiendaten, um grundsätzlich mehr Eiweiß zu empfehlen, sagt Professor Thomas Skurk, Vorsitzender des Ausschusses Ernährung und Diabetes der Deutschen Diabetes Gesellschaft. Vor allem für Menschen mit fortgeschrittener Nierenerkrankung kann ein Zuviel an Protein problematisch sein. Generell gilt: Wer auf eine eiweißreichere Ernährung umsteigen will, sollte zuerst Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin halten.Hülsenfrüchte liefern viel pflanzliches ProteinOhnehin lässt sich der Bedarf leicht mit einer ausgewogenen Ernährung und ganz normalen Lebensmitteln decken. Proteinreich sind etwa Eier und Milchprodukte. Auch Fisch und Fleisch enthalten Eiweiß, sollten aber nicht zu oft auf dem Speiseplan stehen. Getreide, Hülsenfrüchte wie Erbsen oder Linsen, Sojaprodukte wie Tofu oder auch Pilze liefern viel pflanzliches Protein, ebenso Brokkoli und Spinat. Diese Lebensmittel lassen sich gut kombinieren: Vollkornnudeln mit Linsenbolognese oder Kartoffeln mit Bohnen und Quark. Diese leckeren Gerichte geben unserem Körper ausreichend Eiweiß. Ganz ohne eine zusätzliche Portion Protein.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 09/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5601731