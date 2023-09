Hamburg (www.anleihencheck.de) - Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement bei dem Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX AG, kommentiert die anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am 14.09.2023.Im August sei die jährliche Inflationsrate in der Eurozone stabil geblieben, hauptsächlich aufgrund steigender Lebensmittelpreise bei gleichzeitig rückläufigen Treibstoffkosten. Der Verbraucherpreisindex für die Eurozone sei unverändert bei 5,3% geblieben. Die Kerninflation sei hingegen von 5,5% auf 5,3% gesunken. Die Inflation sei damit weiterhin zu hoch und auch im jährlichen Symposium in Jackson Hole habe sich EZB-Präsidentin Lagarde in falkenhaften Tönen geäußert: "While progress is being made, the fight against inflation is not yet won". ...

