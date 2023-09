Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der US-Inflationszahlen heute und der EZB-Ratssitzung morgen waren die Bewegungen an den Finanzmärkten überschaubar, so die Analysten der Helaba.Die ZEW-Umfrage habe kaum Einfluss auf das Marktgeschehen gehabt und so habe sich die Konsolidierung am Rentenmarkt fortgesetzt. Auch der Euro tendiere seitwärts, könne sich dabei aber oberhalb wichtiger Unterstützungen halten. Der deutsche Leitindex habe während eines impulslosen Handels etwas Federn lassen müssen. Die Ruhe an den Märkten könnte spätestens nach der EZB-Zinsentscheidung beendet sein, denn es sei lange her, dass so viel Unsicherheit darüber bestanden habe, ob die Zinsen weiter erhöht würden oder nicht. ...

