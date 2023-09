New York (www.anleihencheck.de) - Noch hat sich die EZB nicht dazu geäußert, ob sie die Zinsen in der kommenden Sitzung anheben wird, so Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman.Dennoch sei es auch angesichts der Verzögerungen, die sich bei den vergangenen EZB-Leitzinserhöhungen auf die wirtschaftliche Entwicklung gezeigt hätten, wahrscheinlich, dass die Währungshüter bei ihrer abwartenden Haltung bleiben und mit ihrer Zinserhöhungspolitik erstmal pausieren würden. Dies lege auch ein Blick auf die Datenlage nahe. Immerhin habe die EZB in den vergangenen Monaten immer wieder ihren datenabhängigen Ansatz betont - und seit ihrer letzten Sitzung stünden den Währungshütern nun mehr Informationen zu zwei wichtigen Themen zur Verfügung: ...

