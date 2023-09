DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

ASSA-ABLOY 23/35 MTN XS2678191904 BAW/UFN

ASSA-ABLOY 23/26 MTN XS2678207676 BAW/UFN

ASSA-ABLOY 23/30 MTN XS2678226114 BAW/UFN

