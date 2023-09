Augsburg (www.anleihencheck.de) - Zinspause ja oder nein? Die Meinungen dazu könnten nicht unterschiedlicher sein so Andrea Greisel vom Asset Management der Fürst Fugger Privatbank.Einerseits hätten die zuletzt steigenden Ölpreise den Inflationsdruck wieder erhöht. Andererseits würden die jüngsten Konjunkturdaten auf eine sehr schwache Wirtschaftsentwicklung hindeuten - vor allem die aus Deutschland. So hätten die deutschen Auftragseingänge alarmierende Signale gesendet und auch die deutsche Industrieproduktion habe mit einem Minus von mehr als 11% Anlass zur Sorge gegeben. Deutschland sei damit aber nicht allein, so Andrea Greisel: "Die Konjunkturerwartungen für die nächsten sechs Monate sind über alle Weltregionen hinweg nicht rosig. Die Sorge vor einer "Stagflation" wächst, also vor steigender Inflation bei stagnierender Wirtschaft." ...

