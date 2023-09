Linz (www.anleihencheck.de) - Mit -11,4 gegenüber der letzten -12,3 Punkten verbessert sich der Index der ZEW-Konjunkturdaten für Deutschland leicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach dem Jahreshoch im Februar bei 28,1 und dem letzten Tief im Juli bei -14,7 Punkten nähere sich der Index wieder Richtung negativer Einstelligkeit. Die Erwartungen hätten bei -15 Punkte gelegen. Der Index für die gesamte Europäische Union verschlechtere sich von -5,5 auf -8,9 Punkte. Hier habe die Prognose bei -8,8 Punkte gelegen. Dies könnte sich auf die Entscheidung der EZB auswirken und diese dazu veranlassen, die Zinsen am Donnerstag nicht weiter zu erhöhen. (13.09.2023/alc/a/a) ...

