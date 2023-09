Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 13.09.2023

Kursziel: 34,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 33,00 auf EUR 34,00.

Zusammenfassung:

Im Mai hatte 2G eine strategische Grundsatzentscheidung von großer Tragweite für das Unternehmen getroffen: den Einstieg in den Großwärmepumpenmarkt. Zusätzlich zur Produktion von KWK-Anlagen (gasbasierte Strom- und Wärmeproduktionsanlagen) wird 2G zukünftig auch Wärmepumpen (strombasierte Wärmeproduktionsanlagen) herstellen. Mit der Übernahme des niederländischen Wärmepumpenherstellers NRGTEQ (ca. 10 Mitarbeiter, Umsatz ca. EUR1,5 Mio. - EUR3,0 Mio.) im August beschleunigt 2G diesen Einstieg. Mittelfristig will 2G mit dem Verkauf von Wärmepumpen einen ähnlich hohen Umsatz erzielen wie mit KWK-Anlagen. Der Einstiegszeitpunkt ist günstig gewählt, denn 2G hat ausreichend Zeit, die von NRGTEQ hergestellten Großwärmepumpen in die 2G-Produktionsstätte in Heek zu integrieren und dort einen industrialisierten Produktionsprozess aufzubauen, so wie dies in den letzten Jahren mit KWK-Anlagen gelungen ist. Ab 2025 rechnet 2G mit einem deutlichen Anziehen der Nachfrage nach Großwärmepumpen, da die Kommunen aufgrund des vom Kabinett beschlossenen Wärmeplanungsgesetzes beginnen, die Dekarbonisierung der kommunalen Wärmeversorgung umzusetzen. Die im H1-Bericht veröffentlichten Zahlen entsprechen den vorläufig berichteten (Umsatz und Gesamtleistung), das EBIT überraschte positiv mit einem Anstieg um 62% J/J auf EUR4,1 Mio. Der Nettogewinn erhöhte sich um 50% auf EUR2,7 Mio. Das Management hat die Guidance für das laufende Jahr angesichts der überzeugenden Halbjahreszahlen und des nach wie vor hohen Auftragsbestands (EUR194 Mio.) bestätigt (Umsatz: EUR310 Mio. - 350 Mio., EBIT-Marge: 6,5% - 8,5%). Wir halten an unseren Schätzungen für 2023 fest und sprechen für die Aktie angesichts der durch den Einstieg ins Großwärmepumpengeschäft verbesserten mittelfristigen Wachstumsaussichten weiterhin eine klare Kaufempfehlung aus. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR34 (bisher: EUR33).





First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 33.00 to EUR 34.00.

Abstract:

In May, 2G made a fundamental strategic decision of great significance for the company and entered the large-scale heat pump market. In addition to the production of CHP plants (gas-based electricity and heat production plants), 2G will also in future manufacture large heat pumps (electricity-based heat production plants). With the acquisition of the Dutch heat pump manufacturer NRGTEQ (approx. 10 employees, turnover approx. EUR1.5m - EUR3.0m) in August, 2G is accelerating its entry into this market. In the medium term, 2G wants to achieve similarly high revenues with the sale of heat pumps as with CHP plants. The timing of the entry is favourable, as 2G has sufficient time to integrate the large heat pumps manufactured by NRGTEQ into the 2G production facility in Heek and to set up an industrialised production process there, as has been achieved with CHP plants in recent years. From 2025 onwards, 2G expects demand for large heat pumps to pick up significantly as municipalities start to implement the decarbonisation of municipal heat supply in accordance with the Heat Planning Act passed by the German cabinet. The figures published in the H1 report match reported preliminarily numbers (sales and total output). EBIT surprised positively with a 62% y/y increase to EUR4.1m. Net profit increased by 50% to EUR2.7m. Based on the convincing H1 figures and the still high order backlog (EUR194m), management confirmed guidance for the current year (sales: EUR310m - EUR350m, EBIT margin: 6.5% - 8.5%). We maintain our forecasts for 2023 and confirm our buy recommendation for the share in view of the improved medium-term growth prospects due to the entry into the large heat pump business. An updated DCF model yields a new price target of EUR34 (previously: EUR33).



