Die MTU Aero Engines-Aktie (WKN: A0D9PT) erwischte einen katastrophalen Start in die Börsenwoche. Nachdem die Aktie des Triebwerkbauers bereits am Montag um -12% in die Tiefe stürzte, ging es am Dienstag um weitere -7% nach unten. Als Folge beendete die MTU Aero Engines-Aktie den Handel am Dienstag auf einem neuen Jahrestief. Was hat den Kurssturz ausgelöst? MTU Aero Engines vorgestellt MTU Aero Engines entwickelt, fertigt, vertreibt und wartet Triebwerke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...