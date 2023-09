Jedes Jahr im September wird der Deutsche Gründerpreis vergeben. Das sind die Finalisten und Gewinner der diesjährigen Verleihung. Nachhaltige und umweltschonende Lösungen standen im Finale des 21. Deutschen Gründerpreises, der am gestrigen Dienstag im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin vergeben wurde. Die Gründer von Friendly Captcha aus Wörthsee nahmen den Preis in der Kategorie Startup für die Entwicklung eines Sicherheitsrätsels für das Surfen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...