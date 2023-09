DAX: Seitwärtschancen mit Discount-Calls

Nach dem durchwegs freundlichen Start in das Jahr 2023, der am 31.7.23 bei 16.528,97 Euro in einem neuen Allzeithoch seinen vorläufigen Höhepunkt fand, nähert sich der DAX (ISIN: DE0008469008) nun wieder dem Bereich knapp oberhalb von 15.500 Punkten an, von dem er schon einige Male nach oben hin abprallte.

Für Anleger, die dem DAX in den nächsten Monaten kein allzu hohes Abwärtspotenzial prognostizieren, könnte eine Investition in Discount-Calls interessant sein. Mit Discount-Calls auf den DAX können Anleger in den nächsten Monaten auch dann positive Renditen erzielen, wenn der Index nicht zulegt. Im Gegensatz zu "normalen" Call-Optionsscheinen, die naturgemäß nur bei einem steigenden Aktienkurs Gewinne abwerfen, können Anleger mit Discount-Calls auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Renditen erwirtschaften.

Discount-Call mit Basispreis bei 10.000 Punkten und Cap bei 15.000 Punkten

Der DZ Bank-Discount-Call auf den DAX mit Basispreis bei 10.000 Punkten, Cap bei 15.000 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 15.12.23, ISIN: DE000DW0PMY1, wurde beim DAX-Stand von 15.620 Punkten mit 47,33 - 47,34 Euro gehandelt. Wenn der Index am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses mit (15.000- 10.000)x0,01=50 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in den nächsten drei Monaten bei einem bis zu 3,97-prozentigen Kursrückgang die Chance auf einen Ertrag von 5,61 Prozent (=22 Prozent pro Jahr). Notiert der Index am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Indexstand subtrahiert wird. Bei einem Indexstand von angenommenen 13.000 Punkten wird der Schein mit 30 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 10.000 Punkten wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Basispreis bei 14.500 Punkten und Cap bei 15.500 Punkten

Wegen des höheren Basispreises und Caps könnte für Anleger mit höherer Risikobereitschaft auch der Morgan Stanley-Discount-Call auf den DAX mit Basispreis bei 14.500 Punkten, Cap bei 15.500 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 15.12.23, ISIN: DE000MD5UE74, interessant sein, der beim Indexstand von 15.620 Punkten mit 7,95 - 7,96 Euro taxiert wurde.

Da dieser Schein am Ende mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der DAX am 15.12.23 auf oder oberhalb von 15.500 Punkten notiert, ermöglicht er in drei Monaten eine Rendite von 25,62 Prozent (=145 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de