Wolftank hat angekündigt, dass es die Minderheitsbeteiligung am italienischen Umweltdienstleister Petroltecnica SpA von bisher 10% auf 50% plus eine Aktie erhöhen wird. Petroltecnica erwirtschaftete im Jahr '22 einen Umsatz von fast 29 Mio. EUR, und Wolftank wird 4 Mio. EUR für den zusätzlichen Anteil von 40% zahlen. Damit wird Petroltecnica effektiv mit dem 0,36-fachen EV/Umsatz bewertet, was die Analysten von AlsterResearch als wertsteigernd für Wolftank erachten. Die Experten von AlsterResearch begrüßen diesen Schritt sowohl aus strategischer als auch aus finanzieller Sicht. AlsterResearch stuft die Wolftank-Aktie daher unverändert mit KAUFEN und einem Kursziel von EUR 20,00 ein. Hinweis: Das Modell bleibe bis auf weiteres unverändert, werde aber nach Abschluss der Transaktion aktualisiert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG





