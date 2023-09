Die Aktie von Kraft Heinz (WKN: A14TU4) läuft seit Jahren nicht an. Trotz des ikonischen Markenportfolios scheint das Unternehmen in einem Dornröschenschlaf gefangen. Was könnte den Konzern jetzt aufwecken? Geht es vielleicht bald wieder nach oben? Kraft Heinz vorgestellt Die Kraft Heinz Company produziert und vermarktet international Lebensmittel- und Getränkeprodukte. Dazu gehören vor allem Gewürze und Saucen wie der ikonische Heinz Ketchup, aber ...

