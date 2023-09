Die Mutares SE & Co. KGaA hat den Verkauf der SABO-Maschinenfabrik GmbH an die SABO Holding GmbH vollzogen. Die SABO-Maschinenfabrik GmbH, ein Hersteller von Rasenmähern und Gartenpflegeprodukten, hat ihren Sitz in Gummersbach, Deutschland, und ist seit 1932 in diesem Sektor tätig. Zu den finanziellen Einzelheiten macht Mutares am Mittwoch keine Angaben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...