Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Britische Pfund verliert heute gegenüber dem Dollar nach deutlich schwächeren BIP-Daten für den Monat Juli und einem Rückgang der Industrieproduktion, so die Experten von XTB.Die heutigen BIP-Daten hätten einen Rückgang von 0,5% auf Monatsbasis gezeigt, was gleichzeitig der größte Rückgang seit Dezember 2022 gewesen sei. Es sei erwähnenswert, dass alle Sektoren der Wirtschaft in der Schrumpfungszone gelegen hätten. Der Dienstleistungssektor, der zum größten Rückgang beigetragen habe, sei überraschend gewesen, vor allem weil der Rückgang in einer Zeit stattgefunden habe, in der der Tourismus wachsen sollte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...