Hannover (www.anleihencheck.de) - Diverse Ankündigungen, einige Deals und eine Packung Kaugummi - so ähnlich ließe sich die vergangene Woche am Primärmarkt zusammenfassen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, Christian Ilchmann von der NORD/LB.Die Zeiten, in denen Emissionen im EUR-Benchmarksegment zu beinahe beliebigen Spreadniveaus Selbstläufer waren, scheinen vorbei zu sein, so die Analysten der NORD/LB. ...

