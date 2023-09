DJ PTA-News: Südzucker AG: Südzucker-Vorstand Thomas Kölbl geht zum Juni 2024 in den Ruhestand - Nachbesetzungsprozess durch Aufsichtsrat eingeleitet

Mannheim (pta/13.09.2023/12:20) - Thomas Kölbl (61) hat heute dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er seinen am 31. Mai 2024 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern wird. "Nach fast 34 Jahren bei Südzucker, davon knapp 20 Jahre als Mitglied des Vorstands, respektieren wir mit großem Bedauern die Entscheidung von Herrn Kölbl. Wir sind dankbar für seine langjährige engagierte und vertrauensvolle Tätigkeit. Er hat das Unternehmen mit seinem ausgeprägten Urteilsvermögen und Weitblick auch durch sehr schwierige Phasen sicher geführt. Südzucker verdankt ihm große Fortschritte, wobei ihm - neben der Perspektive für die Menschen im Unternehmen - stets Stabilität und Risikotragfähigkeit oberste Richtschnur waren", so Dr. Stefan Streng, Aufsichtsratsvorsitzender der Südzucker AG. "Wir werden die kommenden Monate nutzen, um die Nachbesetzung zu regeln." "Im Vorstandsteam schätzen wir Thomas Kölbl nicht nur wegen seiner enormen Erfahrung und hohen fachlichen Qualifikation, sondern auch aufgrund seiner menschlichen und überaus kollegialen Art", ergänzt Dr. Niels Pörksen, CEO der Südzucker AG. In einer persönlichen Mitteilung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äußert sich Kölbl selbst: "Ich arbeite mit großer Freude und Einsatz für ,unsere' Südzucker. Im 62. Lebensjahr angelangt bin ich zu der festen Überzeugung gelangt, dass es für unser Unternehmen im aktuellen Umfeld, als auch für mich und meine Familie ein guter Zeitpunkt ist, den Stab im Finanzbereich in jüngere Hände zu übergeben." Nach verschiedenen Funktionen bei der Südzucker AG ist Kölbl seit Juni 2004 Mitglied des Vorstands. Dort verantwortet er heute die Ressorts Controlling, Finanzen, Investor Relations, Recht, Einkauf, Liegenschaften und Versicherungen sowie Steuern.

Über die Südzucker-Gruppe Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position. Mit rund 18.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2022/23 einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro.

