Schafft Ford Motor jetzt den Rebound? Die Aktie des amerikanischen Automobilherstellers musste in den vergangenen Monaten einen herben Rückschlag hinnehmen. Von der zwischenzeitlichen Spitze im Bereich von 15,40 Dollar ging es rasant um fast 25 % abwärts mit einem Tief am 25. August bei 11,58 Dollar. Seitdem versucht die Aktie sprichwörtlich wieder Boden unter die Füße zu bekommen und konnte sich auch in den vergangenen Handelstagen in Summe deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...