Der DAX knüpft am Mittwoch an die Verluste vom Vortag an und notiert inzwischen deutlich unter 15.700 Zählern. Vor den US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr und der Notenbanksitzung der EZB am Donnerstag wagen sich die Anleger nicht aus der Deckung. Auf Unternehmensseite stehen Bayer, Covestro, Deutsche Telekom, Heidelberg Materials und MTU Aero Engines im Fokus.

