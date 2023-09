NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 25,80 auf 35,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Geschäftszahlen zum zweiten Quartal habe er seine Prognosen erhöht, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die mittelfristigen Perspektiven hätten sich gestützt auf die Unternehmensprognose verbessert und die Gewinne bis 2027 dürften markant zulegen. Das Management habe zusätzliche Informationen zur Integration der Credit Suisse und der künftigen Ausschüttungspolitik angekündigt. Diese Angaben könnten den Aktienkurs weiter antreiben./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 06:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

