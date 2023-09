Oracle sorgte am Dienstag für eine der größten Enttäuschungen an den Märkten. Der Software-Konzern konnte im Cloud-Segment zwar weiter wachsen, dabei aber nicht die Erwartungen der Aktionäre erfüllen. Statt dem Plus von rund 50 Prozent aus dem Vorjahr musste man sich mit einem Plus von 30 Prozent beim Umsatz mit der Cloud begnügen.Anzeige:Das reichte den Anteilseignern offenbar nicht ansatzweise aus, denn die Aktie von Oracle (US68389X1054) reagierte mit heftigen Kursabschlägen. An den hiesigen Handelsplätzen ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...