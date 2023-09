© Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Der weltweite KI-Markt könnte bis 2026 ein Volumen von einer Billion US-Dollar erreichen. Dabei dürfte China nach den USA Rang zwei einnehmen, sagt CLSA. Wer profitieren wird.

Sprachmodelle à la ChatGPT sind gefragt und bekommen immer mehr Konkurrenz. Vor allem chinesische Firmen holen deutlich auf. Gut, wer aussichtsreiche Aktien kennt, die davon profitieren.

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist aus dem Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Zwar sind die Berührungspunkte meist noch gering, doch dies wird sich angesichts des zunehmenden Einsatzes in vielen Industrien zusehends ändern. Der Hype um KI spiegelt sich auch an den Aktienmärkten wider: Vor allem Technologie-, Chip- und Halbleiteraktien haben unterm Strich deutlich an Wert gewonnen und sich entsprechend verteuert. Trotzdem gibt es noch immer günstige Kaufgelegenheiten, meinen die Analysten der Kapitalmarkt- und Investmentgruppe CLSA. Sie haben vier Titel identifiziert, die sie als klare KI-Profiteure sehen und bei denen sie noch deutliches Aufwärtspotenzial erwarten: mitunter mehr als 50 Prozent.

Der Fokus liegt dabei auf China, das nach Einschätzung der CLSA-Analysten zum zweitgrößten KI-Markt der Welt avancieren könnte - nach den USA. Dabei werden ihnen zufolge die Unternehmen Alibaba, Baidu und der Videospiele-Anbieter Tencent eine entscheidende Rolle spielen, die zunehmend künstliche Intelligenz in ihre Services einbinden. Aktuell würden die Aktien zu den "billigsten KI-Aktien" der Welt zählen. Ein weiterer Titel, den die Analysten für ähnlich attraktiv halten, ist der chinesische Internetkonzern Bytedance, der neben TikTok mehrere Content-Plattformen unterhält, die auf maschinelles Lernen setzen.

Ein großes Thema mit Blick auf KI sind natürlich Sprachmodelle, angesichts des Riesenerfolge von ChatGPT. Auch im Reich der Mitte wird intensiv an Konkurrenzprodukten getüftelt und erste Freigaben seitens der Regierung sind bereits erfolgt. Laut Reuters haben bis Ende August bereits elf chinesische Unternehmen Zulassungen für KI-Chatbots erhalten, darunter auch Tencent und Bytedance.

Aktuellster Neuzugang könnte der Chatbot Tongyi Qianwen von Alibaba werden, den das Unternehmen erstmals im April präsentierte. Reuters zufolge hat Peking offenbar grünes Licht für das Sprachmodell gegeben. So habe Alibaba vermeldet, dass der neue Chatbot bald der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll.

