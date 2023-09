S-Docs stellt mit drei wichtigen Innovationen sein anhaltendes Engagement für die Verbesserung der Effizienz des Dokumenten-Workflows unter Beweis

S-Docs, ein Marktführer im Bereich Dokumentenautomatisierung und e-Signatur, gab heute drei bedeutende Upgrades für seine Vorzeigeautomatisierungslösung bekannt. Die Updates, die in separaten Paketen veröffentlicht werden sollen, umfassen einen konsolidierten Workflow für die Dokumentenerstellung, einen erstklassigen Vorlageneditor und einen KI-gesteuerten Dokumentassistenten.

"S-Docs definiert die Produktivität seiner Kunden durch Innovation neu", so Brian Stimpfl, Chief Executive Officer von S-Docs. "Diese neue Produktweiterentwicklung wird die Arbeitsabläufe unserer Nutzer stark rationalisieren, wodurch die betriebliche Effizienz maximiert und das Kundenerlebnis verbessert wird."

Das erste Update markiert die größte Überarbeitung des Kundenerlebnisses in der Geschichte von S-Docs. Die Funktion, deren Erscheinen noch in diesem Monat erwartet wird, ermöglicht es Anwendern, Dokumente über ihre bestehende Arbeitsoberfläche zu erstellen, zu betrachten und zu verteilen. "Wozu früher mehrere Schritte nötig waren, ist jetzt ein einziger fließender Arbeitsgang geworden", so Anand Narasimhan, Chief Technology Officer bei S-Docs. "Diese Transformation bedeutet für unsere Kunden eine wesentliche Veränderung ihrer Herangehensweise an die Automatisierung und unterstreicht unser Engagement für ein nahtloses Kundenerlebnis."

Außerdem führt S-Docs Anfang 2024 einen ganz neuen Vorlageneditor ein. Die neu gestaltete, intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht die Rationalisierung und Demokratisierung der Vorlagenerstellung auf allen Ebenen und in allen Rollen innerhalb einer Organisation. "Es ist unser Ziel, den gesamten Lebenszyklus eines Dokuments von Anfang bis Ende zu vereinfachen", so Anand Narasimhan. "Mit dem neuen Editor können alle Benutzer dynamische Dokumente erstellen, die immer mit den beteiligten Mitarbeitern, Prozessen und Daten verbunden sind."

Zudem führt S-Docs 2024 generative KI in seine Produkte ein. Mit dieser innovativen Funktion erhalten Kunden einen Dokumenten-Copiloten, der sie in die Lage versetzt, dynamische Inhalte zu erstellen und Dokumente zu analysieren. "Durch die Integration von KI befähigen wir Endanwender und auch Administratoren, innerhalb von Sekunden das zu erreichen, was früher Stunden in Anspruch nahm", erklärte Anand Narasimhan. "Da Integrität zu den Grundwerten von S-Docs gehört, entwickeln wir unsere KI-Lösungen innerhalb eines Zero-Trust-Sicherheitsrahmens. So wird der Datenschutz an erste Stelle gesetzt, und wir ebnen den Weg für eine neue Ära der Dokumentenautomatisierung."

"Diese Updates stellen einen bedeutenden Meilenstein in der Vision von S-Docs dar, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen Informationen erstellen, verwalten und gemeinsam nutzen", so Brian Stimpfl.

Unternehmen, die in einem sich schnell wandelnden Umfeld die Nase vorn haben wollen, können mit den Produktverbesserungen von S-Docs neue Maßstäbe für betriebliche Effizienz setzen.

Weitere Informationen über S-Docs finden Sie unter www.sdocs.com.

Über S-Docs:

S-Docs ist eine Dokumentenautomatisierungs- und e-Signatur-Lösung für Salesforce. Unternehmen jeder Größe und Branche nutzen S-Docs, um manuelle Tätigkeit überflüssig zu machen und komplexe Prozesse zu vereinfachen. Das Ergebnis sind höhere Produktivität, ein verbessertes Kundenerlebnis und beschleunigter Geschäftserfolg.

Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in New York und Niederlassungen in Ann Arbor. Weitere Informationen finden Sie unter sdocs.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Verwendung des Begriffs Salesforce ist eine Marke von Salesforce.com, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230912680960/de/

Contacts:

Dyana Quinlivan

dquinlivan@sdocs.com

(303)263-6741