Es war schon spekuliert worden, jetzt ist es offiziell: Julia Wiens wird Nachfolgerin von Dr. Frank Grund und übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht. Grund geht mit 65 Jahren in den Ruhestand.Mit der Personalie setzt die BaFin auf eine Expertin aus dem Versicherungsbereich und besetzt die Posten der Exekutivdirektorinnen und -direktoren erstmals paritätisch, so heißt es in einer Mitteilung der Aufsicht.30 Jahre im VersicherungsbereichDie studierte Mathematikerin ...

