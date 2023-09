Das deutliche Kursminus der Bayer Aktie am Mittwoch ist nicht allein auf ein schwächeres Marktumfeld zurückzuführen. Eine negative Analystenstimme belastet den DAX-Titel heute zusätzlich. Am Nachmittag notiert dieser bei 48,87 Euro und verliert 3,6 Prozent zum gestrigen XETRA-Schlusskurs an Wert. Das bisherige Tagestief liegt bei 46,68 Euro. Mit dem ...

