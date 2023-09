Steigende Zinsen schaden Big Tech normalerweise. Doch in letzter Zeit sind die Zinsen gestiegen, gleichzeitig aber auch die Aktien der Tech-Unternehmen. Normalerweise passt das nicht zusammen. Dass es diesmal anders ist, könnte zum Teil am klugen Schuldenmanagement dieser Unternehmen liegen.Von Jacob SonenshineBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradDie Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist in diesem Jahr von knapp 3,9 Prozent Ende 2022 auf fast 4,3 Prozent gestiegen. Der Markt geht davon aus, ...

