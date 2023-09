Am Mittwoch hat die EU eine Untersuchung gegen Chinas Unterstützung für Hersteller von Elektroautos eingeleitet. Diese seien massiv vom Staat subventioniert, was in Europa zu Wettbewerbsverzerrungen führe, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Mehr Details dazu hier. Doch was bedeutet das nun für Chinas Autobauer und deren Anleger?Am Mittwoch geben die Aktien der Konzerne jedenfalls fast durch die Bank ab. BYD und Geely gingen mit einem Minus von 2,8 beziehungsweise 1,5 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...