Die Aktie von United Internet liegt im Handel am Mittwoch deutlich im Plus. Am Nachmittag werden im XETRA-System der Frankfurter Börse 19,51 Euro notiert - ein Plus von 3,78 Prozent für den TecDAX-Titel. Intraday verzeichnete der Aktienkurs des Unternehmens aus Montabaur ein Hoch von 20,20 Euro. Ein Grund für den deutlichen Kurssprung könnte eine Analystenstimme ...

