Die Inflation in den USA ist im August wieder angestiegen - den zweiten Monat in Folge und diesmal sogar deutlich! Ändern diese neuen Zahlen nun Markterwartungen für die Zinspolitik in den USA? Im August kam es bei den Verbraucherpreisen zu einem etwas deutlicheren Anstieg als erwartet um 0,6% M/M. Die Jahresrate zog entsprechend von 3,2% auf 3,7% ...

