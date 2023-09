Überraschende Rochade im Aktionärskreis von Fortec Elektronik: Demnach übernimmt die Unternehmerfamilie Wiegand mehr als 80 Prozent der von der von TRM Beteiligungsgesellschaft seit vielen Jahren gehaltenen Fortec-Aktien und kommt damit künftig auf einen Anteil von 25,07 Prozent. TRM wiederum bleibt mit 5,16 Prozent bei dem Systemlieferanten für Elektronikbauteile engagiert. Bezogen auf aktuelle Börsenpreise investiert das ... The post Fortec Elektronik: Bewegung im Aktionärskreis appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...