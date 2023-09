DJ Kabinett untersagt vollständige Kleo-Connect-Übernahme durch Chinesen - Kreise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat nach Informationen von Dow Jones Newswires die vollständige Übernahme des deutschen Satellitenunternehmens Kleo Connect durch seinen chinesischen Mehrheitsaktionär Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) abgelehnt. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte zuvor eine Investitionsprüfung durchgeführt. Als Grund wurde eine mögliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit genannt. Zuerst hatte Reuters darüber berichtet.

Das chinesische Unternehmen SSST, das bereits 53 Prozent an dem Unternehmen hält, wollte weitere 45 Prozent an Kleo Connect von der deutschen Firma EightyLeo Holding kaufen. Die Bundesregierung und besonders das von den Grünen geführte Wirtschaftsministerium haben in den vergangenen Monaten deutlich gemacht, aus Sicherheitsgründen Übernahmen durch chinesische Firmen besonders intensiv zu prüfen. Zentraler Aspekt der neuen China-Strategie der Bundesregierung ist etwa ein Abbau von Risiken und die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.

