Ein neuer Blockbuster Börsenfilm dürfte demnächst in die amerikanischen Kinos kommen und hat das Potenzial, ganze Anlegergenerationen zu prägen, genauso wie es Filme wie Wall Street, The Big Short und Wolf of Wall Street zuvor getan haben. Der nächste große Börsenfilm dürfte bald die Kinos erreichen, doch diesmal ist es anders als bei den vielen beliebten Erfolgsproduktionen zuvor. Keine Anzüge, keine Drogen und auch keine Wolkenkratzer in New York. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...