DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - ABB und Nestle unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Knapp behauptet ist der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Die Kurse hatten zunächst deutlicher nachgegeben, erholten sich aber ab dem frühen Nachmittag, zumal nachdem die US-Verbraucherpreise eher dafür gesprochen hatten, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen auf dem aktuellen Niveau belässt. Der Inflationsdruck hat in den USA wie erwartet im August aufgrund deutlich gestiegenen Benzinpreise zugenommen, doch der zugrunde liegende Preisdruck war weiter rückläufig.

Allerdings steht am Donnerstag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an, so dass die Anleger trotz der ermutigenden US-Daten letztlich zurückhaltend agierten. Am Freitag folgt der Große Verfalltermin an den Börsen, weshalb mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 10.976 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,9 (zuvor: 15,32) Millionen Aktien.

Bei den Gewinnern und Verlierern ließ sich kein richtiges Schema ausmachen. Konjunkturzykliker wie ABB (-2,3%) wurden ebenso verkauft wie das defensive Schwergewicht Nestle (-0,8%).

Die Pharmawerte Novartis (+0,2%) und Roche (+0,8%) stemmten sich gegen die negative Tendenz.

Die Aktie der UBS gewann 1,3 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf kräftig gestiegene Spekulationen auf eine Zinserhöhung der EZB am Donnerstag, die den europäischen Bankensektor gestützt hätten.

Kühne & Nagel verloren 1,2 Prozent. Der Investor Kühne hatte jüngst Interesse bekundet, mit Hapag Lloyd die Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) zu übernehmen und prüft ein Gegenangebot zur Offerte der Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 11:43 ET (15:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.