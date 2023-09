Straubing (ots) -



Ob sich die Bürger derweil von den Worten der Behördenchefin "abgeholt und mitgenommen" gefühlt haben, wie es so schön heißt, darf bezweifelt werden. Zu sehr war von der Leyen darauf bedacht, alle Fraktionen und Lager mit vagen Äußerungen zufrieden zu stellen. Es deutet darauf hin, dass sie weitermachen will an der Spitze der Brüsseler Behörde. Falls sie eine zweite Amtszeit anstreben sollte, wäre für jene Jahre weniger Schönfärberei, dafür deutlich mehr Realitätssinn vonnöten. (...) Angesichts der trüben wirtschaftlichen Aussichten, der Folgen der Inflation, der bürokratischen Lasten, aber auch der zunehmenden Armut in vielen Teilen Europas braucht es echte Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit - und nicht erst weit nach der Europawahl, sondern so schnell wie möglich.



