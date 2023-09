So handeln Profis: Jetzt Stefan Klotters neuen Report zur Sektor-Rotation herunterladen: https://tinyurl.com/55ra886j Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg, wirft im Gespräch mit wallstreetONLINE einen Blick auf den Börsenherbst. Der Experte erklärt, ob die Börsenregel "...remember to come back in September" auch in diesem Jahr Bestand hat und wie die Aussichten angesichts von Konjunktursorgen, Zinsen und Inflation sind. Deutschland stehe zwar wirtschaftlich nicht im besten Licht. Als einziges Land der Eurozone wird die Wirtschaft hierzulande 2023 schrumpfen. Dennoch sieht Klude einen positiven Trend: Er erwartet, dass die Inflationsraten in den kommenden Monaten sinken werden, was möglicherweise keine weiteren Zinserhöhungen von EZB und Fed nach sich ziehen werde. Kludes Fazit: Die letzten drei Monate eines Jahres waren oft positiv für Aktienmärkte. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen.