Bei der jährlichen stattfindenden Rede von Ursula von der Leyen zur Lage der EU gab es wieder jede Menge Zündstoff. Zum einen sagte Sie der chinesischen Autoindustrie den Kampf an, zum anderen soll ein europaweites Paket für die Windindustrie geschnürt werden. Ist damit die Trendwende bei Windkraftaktien eingeläutet? In ihrer Rede vor dem Straßburger Parlament kündigte die Präsidentin Maßnahmen an, die der Windindustrie zugute kommen dürften. Dabei sollen unter anderem die Auktionssysteme verbessert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...