Wer sich bewegt, verliert First Mover … Im September ist bei den Zinssitzungen der westlichen Notenbanken diesmal die EZB zuerst am Zug. Fallen diese Sitzungen dagegen in die gleiche Woche, ist es umgekehrt: Die Fed verkündet am Mittwochabend und die EZB zieht am Donnerstagmittag nach - oder auch nicht. Diesmal muss die EZB also vorangehen. Denn sie verkündet am morgigen Donnerstag, den 14.9., während die Fed erst am darauffolgenden Mittwoch, dem 20.9., an der Reihe ist. Das bringt, zumindest unausgesprochen, ...

