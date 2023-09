BM3EAC Corp. (das "Unternehmen") ist eine nach dem Recht der Kaimaninseln gegründete Erwerbsgesellschaft mit beschränkter Haftung und an der Euronext Amsterdam, dem von der Euronext Amsterdam N.V. betriebenen, geregelten Markt, notiert. Das Unternehmen gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens durch einstimmigen, schriftlichen Beschluss vom 12. September 2023 entschieden hat, dass es im Interesse der Gesellschaft liegt, 25.000.000 der vom Unternehmen gehaltenen, eigenen Stammaktien mit sofortiger Wirkung einzuziehen. Nach diesem Einzug hält die Gesellschaft noch 25.000.000 Stammaktien im eigenen Bestand.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7(1) der EU-Verordnung zum Marktmissbrauch gelten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, den Kaimaninseln oder Südafrika oder in einem anderen Land bestimmt, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre oder eine Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würde. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung oder ein öffentliches Angebot zum Kauf von Wertpapieren in irgendeinem Rechtssystem dar.

Im EWR richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Prospektverordnung (EU 2017/1129) in ihrer aktuellen Fassung sind. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (EU) Nr. 2017/1129, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

ANFRAGEN

BM3EAC Corp.

c/o Brigade Capital Management, LP

399 Park Avenue, 16th Floor

New York, NY 10022

E-Mail: BrigadeM3EAC@brigadecapital.com