Neue Direktoren bringen Branchenkenntnisse und Führungsqualitäten in die Regionen EMEA und APAC

ExaGrid®, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung, gab heute die Ernennung von Ian Redmond und Simon Powell als neue Direktoren für den International Customer Support für EMEA und APAC bekannt.

ExaGrid bietet seinen Kunden einen Vor-Ort-Kundensupport in den jeweiligen Landessprachen und ist stolz auf sein branchenweit führendes Kundensupportmodell, bei dem den einzelnen Kunden leitende Supporttechniker der Stufe 2 zugewiesen werden, um sicherzustellen, dass sie immer mit demselben Techniker zusammenarbeiten, so dass die Kunden sich nie an verschiedene Supportmitarbeiter wenden müssen und Probleme schnell gelöst werden.

Redmond und Powell werden den Kundensupport von ExaGrid für Europa, Asien, den Nahen Osten und Afrika leiten und bringen jahrzehntelange Erfahrung in der Backup-Branche mit. Bevor er zu ExaGrid kam, leitete Redmond über fünf Jahre lang den Kundensupport für Cohesity in der EMEA-Region und war außerdem Leiter von Kundensupport-Teams bei Tintri und bei EMC für Data Domain. Powell kommt von Commvault zu ExaGrid, wo er 16 Jahre lang in der Support-Organisation tätig war und die letzten sieben Jahre als Director of Customer Support in EMEA verbrachte.

"ExaGrid baut seine Reichweite weiter aus und hat inzwischen über 4.000 aktive Kundeninstallationen in mehr als 80 Ländern. Unser Geschäft in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum wächst schnell", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Wir haben uns darauf konzentriert, unser internationales Support-Personal auszubauen, um unseren globalen Kundenstamm zu unterstützen, und freuen uns, Ian Redmond und Simon Powell im ExaGrid-Team willkommen zu heißen, um unsere internationalen Support-Ingenieure zu leiten."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Recoveries. Repository Tier zeichnet sich durch die niedrigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. ExaGrids Scale-Out-Architektur beinhaltet vollständige Appliances und sorgt für ein Backup-Fenster mit einer festen Dauer bei wachsendem Datenvolumen, wodurch teure umfassende Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweigliedrigen Backup-Speicheransatz mit einem netzwerkunabhängigen Tier, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenerfolgsgeschichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Storage verbringen. ExaGrid ist stolz auf unseren NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

