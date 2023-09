Toronto (ots/PRNewswire) -Aktionäre genehmigen mit überwältigender Mehrheit den Zusammenschluss von Gleichen mit US Bitcoin CorpHut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" oder das "Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere des Digital Asset Mining in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen, freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre des Unternehmens auf der heutigen außerordentlichen Aktionärsversammlung (die "Versammlung") für die Beschlüsse gestimmt haben, mit denen der vorgeschlagene Unternehmenszusammenschluss (die "Transaktion") mit U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp ("USBTC") genehmigt wird, wie im Management-Informationsrundschreiben (das "Rundschreiben") vom 11. August 2023 im Hinblick auf die Versammlung näher beschrieben."Ich bin so dankbar, dass unsere Aktionäre der Transaktion mit überwältigender Mehrheit zugestimmt haben. Dieses erfolgreiche Votum ist bemerkenswert, weil es zeigt, wie engagiert und wohlwollend sie unseren Zusammenschluss von Gleichen unterstützen", sagte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. "Unser Fokus liegt nun darauf, die letzten Schritte zu vollziehen, die notwendig sind, um die Transaktion mit USBTC abzuschließen und als neues Hut 8 voranzukommen, das sich auf wirtschaftliches Mining und hochgradig diversifizierte Einnahmequellen konzentriert, einschließlich Hochleistungs-Computing, Hosting und Managed Infrastructure Operations - die Wartung und Verwaltung von Mining-Standorten Dritter unter Verwendung speziell entwickelter Software."Im Rahmen der Transaktion werden sich Hut 8 und USBTC in einer Fusion auf Aktienbasis vollständig zusammenschließen. Das fusionierte Unternehmen wird unter dem Namen Hut 8 Corp. ("New Hut") firmieren und in den USA ansässig sein. New Hut beabsichtigt, seine Aktien nach Abschluss der Transaktion an der Nasdaq und der TSX unter dem Handelssymbol "HUT" zu notieren, vorbehaltlich der Genehmigung der Nasdaq und der TSX. Es wird erwartet, dass die Transaktion New Hut als großen börsennotierten Bitcoin-Miner etablieren wird, der sich auf wirtschaftliches Mining, hochgradig diversifizierte Einnahmequellen und branchenweit führende Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) konzentriert.Über die Annahme der Beschlüsse bezüglich der Transaktion wurde wie folgt abgestimmt:BESCHLUSS DAFÜR DAGEGEN NICHT ABGESTIMMT/ENTHALTUNG# % # % # %Zustimmung zum 53.999.833 97,28 % 1.511.996 2,72 % 0 0,00 %ZusammenschlussZustimmung zur 53.194.836 95,84 % 2.306.418 4,16 % 0 0,00 %Ausgabe von NewHut-AktienZustimmung zum 48.304.846 87,02 % 7.206.983 12,98 % 0 0,00 %Incentive-Planvon New HutDer Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich der endgültigen Entscheidung des Supreme Court of British Columbia über einen Antrag, der für den 15. September 2023 angesetzt ist, dem Wirksamwerden der Registrierungserklärung von USBTC und andere Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind. Wenn alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt und die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion erfüllt sind oder auf sie verzichtet wird, wird die Transaktion voraussichtlich bis zum 30. September 2023 abgeschlossen sein.Weitere Informationen zu den Einzelheiten der Versammlung und der Transaktion können dem Rundschreiben entnommen werden, das auf dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com oder auf EDGAR www.sec.gov verfügbar ist.Informationen zu Hut 8Durch Innovation, Vorstellungsvermögen und Leidenschaft setzt sich das erfahrene Führungsteam von Hut 8 für den Aufbau und Betrieb einer Computerinfrastruktur ein, die Bitcoin-Mining, herkömmliche Rechenzentren und aufkommende Technologien wie KI und maschinelles Lernen unterstützt. Das Infrastruktur-Portfolio von Hut 8 umfasst sieben Standorte: Fünf High-Performance-Computing-Rechenzentren in British Columbia und Ontario, welche Cloud-Dienste, Co-Location, Managed Services, KI, maschinelles Lernen und VFX-Rendering-Computing-Lösungen anbieten, sowie zwei Bitcoin-Mining-Standorte, die in Süd-Alberta gelegen sind. Hut 8 ist seit langem für seine einzigartige Treasury-Strategie bekannt und verfügt über einen der höchsten Bestände an selbst geschürften Bitcoins unter allen börsennotierten Unternehmen weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.hut8.com und wenn Sie uns auf X (ehemals Twitter) unter @Hut8Mining folgen.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten InformationenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen" genannt). Alle Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in Zukunft eintreten werden, einschließlich zukünftiger Geschäftsstrategien, Wettbewerbsstärken, Ziele, Expansion und Wachstum der Geschäfte des Unternehmens, Betriebsabläufe, Pläne und andere solche Angelegenheiten, sind zukunftsgerichtete Informationen, sofern sie keine Aussagen historischer Tatsachen sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an Begriffen wie "kann", "würde", "könnte", "sollte", "wird", "beabsichtigt", "plant", "erwartet", "erlaubt", "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "prognostiziert", "dürfte", "potenziell", "sieht vor", "ist darauf ausgelegt", "wahrscheinlich" oder ähnliche Ausdrücke zu erkennen. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen und enthalten unter anderem Aussagen in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse der Transaktion, einschließlich der Vermögenswerte und der finanziellen Situation des fusionierten Unternehmens; die Fähigkeit von Hut 8 und USBTC, die Transaktion zu den hier beschriebenen Bedingungen abzuschließen, wozu der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, die Zustimmung der USBTC-Aktionäre, die gerichtlichen Genehmigungen, die Börsengenehmigungen und die Erfüllung anderer gängiger Abschlussbedingungen zählen.Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der getätigten Aussage basieren. Obwohl Hut 8 diese Aussagen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hackerangriffe, böswillige Akteure oder Botnetze, die die Kontrolle über die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks erlangen, die weitere Entwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks, Änderungen der Bitcoin-Mining-Schwierigkeit, Verlust oder Zerstörung privater Schlüssel, Erhöhung der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain, fehlerhafte Transaktionen, Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Schlüsselmitarbeitern, Abhängigkeit von Drittanbietern von Mining-Pools, regulatorische Änderungen, Klassifizierungs- und Steueränderungen, Momentum-Pricing-Risiko, Betrug und Versagen im Zusammenhang mit dem Austausch digitaler Vermögenswerte, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Bankdienstleistungen und Finanzierungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen, Internet- und Stromunterbrechungen, geopolitische Ereignisse, Ungewissheit in Bezug auf die Entwicklung von kryptografischen und algorithmischen Protokollen, Ungewissheit über die Akzeptanz oder den weit verbreiteten Einsatz von digitalen Vermögenswerten, Unvermögen, technologische Innovationen zu antizipieren, die COVID19-Pandemie, der Klimawandel, Währungsrisiken, Kreditrisiken und Wiedererlangung potenzieller Verluste, Prozessrisiken, Geschäftsintegrationsrisiken, Veränderungen der Marktnachfrage, Veränderungen des Netzes und der Infrastruktur, Systemunterbrechungen, Änderungen von Leasingvereinbarungen, Nichterreichen der beabsichtigten Ziele von Stromabnahmeverträgen, potenzielle Unterbrechung oder Aussetzung der Energieversorgung der Mining-Standorte des Unternehmens und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft mit digitalen Vermögenswerten und Rechenzentren. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresinformationsblatts des Unternehmens vom 9. März 2023 und in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die im Profil des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval auf www.sedar.com und in der Rubrik EDGAR der Website der U.S. Securities and Exchange Commission auf www.sec.gov zu finden sind.Weitere Informationen über die Transaktion und wo diese zu finden sindIm Zusammenhang mit der Transaktion von Hut 8 und USBTC, die im Falle ihres Abschlusses dazu führen würde, dass Hut 8 Corp. ("New Hut") ein neues börsennotiertes Unternehmen wird, hat New Hut eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (das "Formular S-4") bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht. USBTC und Hut 8 fordern Investoren, Aktionäre und andere interessierte Personen auf, das Formular S-4, einschließlich etwaiger Nachträge dazu, das Hut-Versammlungsrundschreiben sowie andere bei der SEC einzureichende Dokumente sowie Dokumente, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der Transaktion einzureichen sind, zu lesen, da diese Materialien wichtige Informationen über USBTC, Hut 8, New Hut und die Transaktion enthalten. New Hut hat auch andere Dokumente bezüglich der Transaktion bei der SEC eingereicht und wird dies auch weiterhin tun. Diese Pressemitteilung ersetzt nicht das Formular S-4 oder andere Dokumente, die den Hut-Aktionären oder den USBTC-Aktionären im Zusammenhang mit der Transaktion zugesandt werden können. Investoren und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien des Formulars S-4 und aller anderen relevanten Dokumente, die New Hut bei der SEC eingereicht hat oder noch einreichen wird, über die von der SEC betriebene Website www.sec.gov oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von Hut 8 unter info@hut8.io sowie von USBTC unter info@usbitcoin.com erhalten.Kein Angebot und keine AufforderungDiese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Es wird kein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (dem "Securities Act") entspricht, oder im Rahmen einer Transaktion, die von den Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen ist.