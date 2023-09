NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach der Veröffentlichung von US-Preisdaten ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,14 Prozent auf 110,03 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen sank auf 4,25 Prozent.

Die Inflation in den USA zog im August im Vergleich zum Vorjahresmonat zwar etwas deutlicher an als erwartet. Doch die von der US-Notenbank Fed stärker beachtete Kerninflation ging zurück. Hier werden die stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert.

Ökonomen zeigten sich daher entspannt. Sie verwiesen auch auf den nachlassenden Preisauftrieb im Wohnbereich. Alles in allem lasse der Inflationsdruck spürbar nach, und das sei eine gute Nachricht für die Fed, kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. Diese könne trotz des beschleunigten Anstiegs der Gesamtteuerung zufrieden sein, da sich der zugrundeliegende Teuerungsdruck abschwäche. "Neben dem rückläufigen Trend der Kerninflationsrate dürfte auch der ausbalanciertere US-Arbeitsmarkt eine zentrale Rolle für ein Stillhalten der Fed spielen", erwartet Gitzel mit Blick auf den Zinsentscheid in der kommenden Woche./ck/jha/